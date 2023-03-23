Андрей Бочкарев рассказал о строительстве пешеходного перехода в «Москве-Сити»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, причал Сити – Центральный Карта всех событий

Специалисты возведут пешеходный переход на территории московского международного делового центра «Москва-Сити». Об этом в четверг, 23 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, сооружение соединит строящийся многофункциональный комплекс «Империя II» и Пресненскую набережную.

— В рамках проекта планируется строительство надземного пешеходного перехода в виде эстакады, включающей коммерческие помещения общей площадью 4000 квадратных метров, — рассказал он.

В свою очередь председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что в ходе работ специалисты обустроят сам причал, помещения для обслуживания перевозок пассажиров на водном транспорте, а также магазины и кафе.

Также стало известно о строительстве пешеходного перехода через пути Московского центрального диаметра (МЦД-1) в столичном районе Беговой. В ходе работ специалисты реконструируют пешеходную зону со стороны Бумажного проезда, устроят пешеходные дорожки и площадки, а также восстановят тротуар на улице Бутырский Вал.

В столице пройдет реализация свыше 300 проектов по улучшению дорожной инфраструктуры. Планируется, что все проектные работы будут завершены в 2023 году.