Прокуратура контролирует расследование убийства подростка в Красногорске

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования убийства подростка в подмосковном Красногорске. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в четверг, 23 марта.

По ее словам, инцидент произошел утром 22 марта. Во время конфликта молодой человек в возрасте 20 лет напал с ножом на парней 17 и 18 лет. От полученных ран первый скончался на месте, второго пострадавшего доставили в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц».

В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела поставлен Красногорской городской прокуратурой на контроль, заключила Короткова.

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