«Облысение, пол-лица плохо двигается»: мать девочки, получившей 126 ударов ножом, рассказала о ее состоянии

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В начале февраля в лицее в Химках случилась трагедия: пятиклассница напала с ножом на ровесницу в туалете. Пострадавшая с трудом восстанавливается после произошедшего.

Девочке предстоит продолжительное лечение. Мать школьницы рассказала, как она себя чувствует.

— Помимо шрамов, появились сопутствующие заболевания, облысение на фоне стресса, повреждения мышц лица. У нее пол-лица плохо двигается, потому что прорезана насквозь щека. Руки слабо работают, потому что сильно повреждены мышцы рук. Много всего, что помимо основных повреждений мы сейчас имеем, — сообщила женщина Telegram-каналу Zvezdanews.

По прогнозам хирурга, восстановление займет от полутора до трех лет. Для этого родителям нужна крупная сумма — только лечение шрамов обойдется в несколько миллионов рублей.

Поэтому мама и папа школьницы собираются отсудить 20 миллионов рублей на лечение дочери.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 7 февраля в лицее в городе Химки, расположенном на Парковой улице в доме № 10. Пятиклассница напала на сверстницу в туалете учебного заведения и нанесла ей более ста ударов ножом.

Пострадавшую госпитализировали, девочку удалось спасти. По факту нападения были возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности.

Примечательно, что мать нападавшей девочки заявила, что в произошедшем виноваты телевидение и СМИ, а также учителя и психологи лицея.