Родители девочки, пострадавшей в лицее в Химках, подали иск на 20 миллионов рублей

Фото: shutterstock

Московская область, Химки, Парковая улица, 10 Карта всех событий

Родители девочки, которую одноклассница более ста раз ударила ножом в лицее в Химках, подали иск на учебное заведение. Они требуют 20 миллионов рублей. Об этом стало известно во вторник, 21 марта.

Как сообщает РИА Новости, такую сумму потребовала пострадавшая сторона только в качестве компенсации морального ущерба: 10 миллионов самой девочке и еще по пять миллионов каждому из родителей. Возмещение стоимости лечения будет уточняться, так как ребенку предстоит еще несколько операций в рамках длительной реабилитации.

Адвокат пострадавших, президент благотворительного фонда «Юристы помогают детям» Виктория Дергунова считает, что ее подзащитные смогут не только получить эту компенсацию, но и повлиять на изменение законодательства. По мнению правозащитницы, у школ на данный момент нет инструментов, чтобы предотвращать подобные инциденты.

— Произошедшее является прямым следствием пробелов в законодательстве, касающихся вопросов ответственности в ситуациях, когда в образовательных учреждениях сталкиваются с отклонениями в поведении учащихся, — пояснила Дергунова.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 7 февраля в лицее в городе Химки, расположенном на Парковой улице в доме № 10. Пятиклассница напала на сверстницу в туалете учебного заведения и нанесла ей более ста ударов ножом.

Пострадавшую госпитализировали, девочку удалось спасти. По факту нападения были возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности.

Примечательно, что мать нападавшей девочки заявила, что в произошедшем виноваты телевидение и СМИ, а также учителя и психологи лицея.