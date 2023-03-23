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Дети участников СВО устроили флешмоб в Подмосковье

Оксана Васильева
Общество
Дети участников СВО устроили флешмоб в Подмосковье
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Дети участников спецоперации устроили флешмоб в Московской области. Они нарисовали мелом на асфальте рисунки и написали слова любви своим отцам, которые находятся в зоне спецоперации.

— Мой муж, как и многие другие мужчины, решил, что надо защищать семью, родину, страну. Звонит достаточно часто, где-то раз в неделю, — рассказала мать одного из участников акции Юлия Кулешова.

По ее словам, весной он должен приехать в отпуск. Сын Юлии Кулешовой отметил, что очень скучает по папе и ждет его с нетерпением, сообщает канал 360.

21 марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал на свадьбе участника СВО в Рузе. Участник СВО Андрей был мобилизован, а сейчас приехал в отпуск и решил жениться на Екатерине, с которой он уже давно вместе. Пара воспитывает двоих детей, передает РИАМО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о контроле за гуманитарной помощью для участников СВО.

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