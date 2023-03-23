Андрей Бочкарев рассказал о строительстве общественного пространства в Марьиной Роще

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Полковая улица Карта всех событий

В столичном районе Марьина Роща построят новый пешеходный бульвар для отдыха горожан. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Протяженность нового пешеходного бульвара составит 155 метров. На нем появятся арт-объект «Фототочка», площадка со световыми конструкциями «деревьями», стойки с качелями и гамаками для отдыха. В зеленых зонах установят деревянный настил с клумбами, а в центральной части бульвара расположится акцентная скамья бионической формы, — рассказал он.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, новое общественное пространство построят в центральной части ЖК PRIDE от Полковой улицы до проектируемого проезда. Ввести в эксплуатацию бульвар планируют в 2025 году.

Реконструкция участка Крутицкой набережной между Новоспасским мостом и Симоновской набережной завершится до конца года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Здесь также появится дорога с двумя полосами движения в каждом направлении.