Врач Горшков рассказал, чем опасен гайморит

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Гайморит может дать осложнения на ткани и органы, в том числе и на глаза. Об этом рассказал врач-оториноларинголог детского отделения «СМ-клиника» Степан Горшков.

Эксперт пояснил, что гайморовы пазухи расположены очень близко к глазницам. Поэтому при острой или хронической форме гайморита бактерии проникают через тонкую костную перегородку, что грозит осложнением на глаза.

По его словам, бактериальная инфекция также может перекинуться на головной мозг, так как стенки в лобных пазухах очень тонкие. Это дает бактериям возможность проникнуть в черепную коробку, из-за этого у пациентов появляется менингит.

Горшков напомнил, что гайморит является одним из самых распространенных заболеваний, которым чаще страдают дети дошкольного и младшего школьного возраста, передает РИАМО.

В свою очередь лор-врач Дмитрий Суббота рассказал, что постоянное першение в горле может указывать на хронический фарингит, передает Nation news.

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой оториноларингологии ЦГМА управления делами президента РФ Юрий Русецкий также рассказал, что из-за искривленной носовой перегородки у человека могут быть головные боли, апноэ и гайморит.