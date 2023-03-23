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В Госдуме прокомментировали возможное возобновление прямых рейсов в Грузию

Ирина Игнатенко
Общество
В Госдуме прокомментировали возможное возобновление прямых рейсов в Грузию
Фото: Pixabay

Поток российских туристов в Грузию и текущие взаимоотношения двух государств будут способствовать возобновлению прямого авиационного сообщения между странами. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

— Я допускаю такую вероятность, потому что и поток туристический в сторону Грузии, и взаимоотношения в данный момент говорят о том, что это возможно, — отметил он в комментарии НСН.

По его словам, Грузия заинтересована в таком исходе не меньше Москвы, а туристам не приходится сомневаться в достоинствах гостеприимной страны.

Он добавил, что для Грузии туризм является одной из основных статей доходов. Они вкладывают средства в инфраструктуру и формируют высокую культуру сервиса. Российский сегмент занимает там очень большой процент.

Россия и Грузия готовятся к возобновлению прямого авиасообщения. Также власти стран планируют отменить визовый режим. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, передает ФАН.

Политическая ситуация в мире приводит к тому, что Россия пересматривает своих экономических партнеров. Наиболее перспективными партнерами теперь стали крупные государства, расположенные на юге от РФ. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Сергей Маркелов.

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