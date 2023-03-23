Андрей Бочкарев: Началась надвижка металлического пролетного строения эстакадного съезда с внутренней стороны МКАД на МСД

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Специалисты начали работы по надвижке металлического пролета эстакадного съезда с внутренней стороны МКАД на Московский скоростной диаметр (МСД). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На сегодняшний день надвинуты 52 метра пролетного строения из 269 метров, работы начались с внутренней стороны МКАД, — сказал он.

Пролет входит в один из южных участков МСД от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. При этом общая протяженность эстакады составляет 628,5 метра.

В свою очередь генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что специалисты почти завершают работы на эстакаде основного хода МСД длиной 34,9 метра.

16 марта Бочкарев заявил, что строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Полбина до Курьяновского бульвара завершено на 87 процентов. По словам Кравцова, на участке также строятся две эстакады. На данный момент на сооружении через Батюнинскую улицу выполнено устройство гидроизоляции пролетного строя.