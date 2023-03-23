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Mash: Даня Милохин и Моргенштерн попали в ДТП на Пхукете

Лейла Алиева
Общество
Mash: Даня Милохин и Моргенштерн попали в ДТП на Пхукете
Фото: Youtube / ШАСТУН

Блогер Даня Милохин и рэпер Моргенштерн* попали в аварию на тайском острове Пхукет. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, инцидент произошел на дороге рядом с пляжем Банг Тао. Блогеры не справились с управлением скутера и врезались в автомобиль. При этом кто именно был за рулем, неизвестно, передает Mash.

Другая авария с участием знаменитости произошла в Лос-Анджелесе. Голливудский актер Арнольд Шварценеггер ехал по дороге на своем внедорожнике, когда перед ним внезапно появилась женщина-велосипедист. Шварценеггер двигался на небольшой скорости, однако все равно не успел затормозить и сбил женщину.

Издание TMZ со ссылкой на источники в полиции сообщало, что претензий к голливудскому актеру никто не имел. Он оставался на месте аварии и сотрудничал с органами правопорядка.

До этого стало известно, что дочь актрисы Алены Яковлевой Марию Козакову четыре года назад сбил мотоцикл во время отдыха в Таиланде. О последствиях этого происшествия она рассказала в социальных сетях.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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