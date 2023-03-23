Ефимов: Производство электрооборудования в Москве выросло почти на 45 процентов в январе

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Производство электрооборудования в столице в январе 2023 года выросло на 44,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В результате в январе этого года в столице изготовили на 44,7 процента больше такой продукции, чем в аналогичный месяц предыдущего года. За тот же период объем отгруженных заказчикам товаров вырос на 30 процентов и превысил 8,1 миллиарда рублей, — рассказал Ефимов.

Руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что производство распредустройств, электродвигателей, генераторов и трансформаторов выросло на 75,6 процента. В то же время кабельные заводы стали производить продукции на 3,5 процента больше.

Отмечается, что в Москве планируют провести конкурс на заключение контракта на поставку аккумуляторов для электронного транспорта. Инвесторам гарантирована долгосрочная закупка производимой продукции.

По итогам января 2023 года рост промышленного производства в Москве составил 3,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, сообщил Ефимов.

При этом рост обрабатывающих производств составил 3,3 процента, добавил он. В свою очередь Овчинский отметил, что по итогам 2022 года обрабатывающие производства увеличили выпуск своей продукции более чем на 10 процентов.