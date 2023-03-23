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Психолог Сухова рассказала, какие комплименты могут быть обидными

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Сухова рассказала, какие комплименты могут быть обидными
Фото: Pexels

Психолог Анна Сухова рассказала, какие комплименты могут обидеть человека.

По ее словам, не стоит говорить собеседнику о том, что ему идет та или иная одежда, «несмотря на возраст и вес». Такие слова больше оскорбляют человека, нежели радуют его.

Также не стоит выражать удивление из-за того факта, что человек прекрасно выглядит, но до сих пор одинок. Такие слова вызывают лишь чувство тоски.

Часто люди вместе с похвалой сравнивают кого-либо с соседями и другими родственниками. Сравнение с одновременным восхищением заставляет человека чувствовать себя неудачником, передает aif.ru.

В свою очередь психолог Екатерина Горькова посоветовала не стесняться делать комплименты, но помнить, что в деловом общении и комплименты должны быть по делу, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Каждому человеку хочется слышать приятные слова. Но многим людям, особенно подросткам, бывает сложно говорить о положительных качествах других открыто. Специалисты семейных центров проводят занятия, где учат ребят искренне делать комплименты.

обида Психология
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