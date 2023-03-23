Бобров: В районе Западное Дегунино ликвидировали незаконные пристройки к жилому дому

Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости

Москва, Ангарская улица, 21 Карта всех событий

Специалисты Госинспекции по недвижимости зафиксировали нарушение на территории Северного административного округа, где незаконные пристройки к жилому дому создавали угрозу здоровью и жизни граждан. Об этом рассказал начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Незаконный объект находился на земельном участке по адресу: улица Ангарская, владение 21, где расположен пятиэтажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже. По периметру фасада здания проходит газовая труба, которая оказалась изолирована из-за самостроя.

— Пристройки незаконно возвели к жилому дому, чтобы расширить торговые площади и складировать товары. В результате часть газовой трубы оказалась внутри сооружений и стала недоступна для технического обслуживания, — отметил Бобров.

Он также добавил, что объекты были сооружены без необходимой разрешительной документации, в связи с чем были приняты меры по демонтажу пристройки. На данный момент объект уже снесен, а потенциальная угроза разрушения здания и причинения ущерба здоровью и жизни граждан в случае утечки газа устранена.

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