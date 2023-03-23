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Глава МОК выступил против «коллективной вины» российских спортсменов

Лейла Алиева
В мире
Глава МОК выступил против «коллективной вины» российских спортсменов
Фото: paralymp.ru

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил против политического влияния на спорт и «коллективной вины» российских атлетов. Об этом сообщает агентство Associated Press.

— Наши принципы ясны: всякая активная поддержка военных действий, в том числе демонстрация символа Z на одежде, в соцсетях и так далее, запрещена. Тот, кто будет это делать, не должен принимать участие в соревнованиях, но это будут решать федерации, так как МОК может только дать рекомендацию, — добавил он.

Томас Бах также пообещал во время обсуждения с исполкомом МОК вопроса о допуске спортсменов из РФ озвучить ориентиры в отношении атлетов, причастных к российским вооруженным силам или имеющих связи с военными организациями, пишет AP.

25 января Международный олимпийский комитет предложил допустить спортсменов из России и Белоруссии, которые не участвуют в поддержке специальной военной операции РФ на Украине, до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Правительства около 30 стран при этом направили письма в МОК с позицией против участия российских и белорусских спортсменов в ОИ-2024. Среди подписантов значатся США, Великобритания, Франция, Канада, Германия, Польша, Латвия, Литва и Эстония.

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