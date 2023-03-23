МФТИ объявил о переносе встречи с Дмитрием Муратовым из-за риска провокаций

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов отменил встречу с лауреатом Нобелевской премии мира, журналистом Дмитрием Муратовым. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

Уточняется, что анонс встречи, назначенной на 28 марта, вызвал бурю негативных эмоций людей, «внешних по отношению к Физтеху».

— В сложившихся условиях возник серьезный риск «внешних» провокаций и нарастания напряженности в нашем сообществе. Исходя из этого, я принял решение о переносе этой открытой встречи, — пояснил Ливанов.

О новой дате встречи с Муратовым сообщат дополнительно, говорится на сайте института.

Российский журналист Дмитрий Муратов продал свою медаль лауреата Нобелевской премии мира на аукционе Heritage за 103,5 миллиона долларов. Уточняется, что все вырученные средства с продажи медали Муратов перечислит в фонд ЮНИСЕФ.

В декабре Муратов, а также филиппинская журналистка Мария Ресса удостоились Нобелевской премии мира за 2021 год. Дипломы и медали лауреатов им вручили в Городской ратуше в Осло.