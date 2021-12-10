Журналисты Муратов и Ресса получили Нобелевскую премию мира

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Российский журналист и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, а также филиппинская журналистка Мария Ресса удостоились Нобелевской премии мира за 2021 год. Дипломы и медали лауреатов им вручили в Городской ратуше в Осло. Церемония транслировалась на официальном YouTube-канале Премии.

На ней присутствовали исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, удостоенный премию мира за прошлый год. В рамках мероприятия Бизли, Муратов и Ресса прочтут Нобелевские лекции. Муратов — первый лауреат Нобелевской премии мира в истории Российской Федерации. В Советском Союзе ее присуждали Андрею Сахарову и Михаилу Горбачеву.

О присуждении журналистам Дмитрию Муратову и Марии Рессе Нобелевской премии мира за 2021 год стало известно 8 октября. Лауреаты были награждены за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

С этим событием главного редактора «Новой газеты» поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.