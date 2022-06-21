Дмитрий Муратов продал свою Нобелевскую медаль за 103,5 миллиона долларов

Фото: nobelprize.org

Российский журналист Дмитрий Муратов продал свою медаль лауреата Нобелевской премии мира на аукционе Heritage за 103,5 миллиона долларов. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщили на сайте аукционного дома.

Ставки на лот начались с 700 тысяч долларов. Ставку в 103,5 миллиона сделал неизвестный покупатель по телефону.

Уточняется, что все вырученные средства с продажи медали Муратов перечислит в фонд ЮНИСЕФ, передает ТАСС.

10 декабря прошлого года главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, а также филиппинская журналистка Мария Ресса удостоились Нобелевской премии мира за 2021 год. Дипломы и медали лауреатов им вручили в Городской ратуше в Осло.

О присуждении журналистам Дмитрию Муратову и Марии Рессе Нобелевской премии мира за 2021 год стало известно 8 октября. Лауреаты были награждены за «усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

С этим событием главного редактора «Новой газеты» поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.