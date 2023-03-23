Превентивные меры перед пропуском весеннего паводка начали принимать в Москве

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В Москве специалисты Комплекса городского хозяйства усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными перед пропуском весеннего паводка. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

Превентивные меры позволят не допустить подтопления инженерных сооружений.

— Специалисты проверят состояние насосов в транспортных тоннелях и подземных переходах, приведут в порядок после зимы смотровые и сточные колодцы водосточной сети, очистят зумпфы от ила, грязи, песка, — рассказал заммэра.

Особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным переходам, которые находятся в зоне возможных подтоплений. Специалисты снимают показатели, которые позволяют определить уровень воды.

Профильные службы обмениваются оперативными сведениями о старте пропуска паводка. В местах, где возможны подтопления, дежурят специальные бригады: у причалов «Зарядье», «Фили» и «Международная выставка» и у моста № 22 через реку Десна в поселении Рязановском в Новой Москве.

Водохранилища Москвы полностью готовы к началу весеннего паводка, сообщил ранее Петр Бирюков. Объем талых вод в 2023 году может достичь 350 миллионов кубометров.