Появились фото с места аварии с участием Милохина и Моргенштерна на Пхукете

Фото: YouTube / КАЙМАН

В Сети появились кадры с места ДТП с участием блогера Дани Милохина и рэпера Моргенштерна*. На снимках можно увидеть разбитый скутер и автомобиль.

1/2 Фото: Telegram / Mash 2/2 Фото: Telegram / Mash

О том, что знаменитости попали в аварию, стало известно в четверг, 23 марта. По предварительным данным, инцидент произошел на дороге рядом с пляжем Банг Тао. Блогеры не справились с управлением скутером и врезались в автомобиль. При этом кто именно был за рулем, неизвестно.

Милохин несколько месяцев назад улетел в Соединенные Штаты. Но выступление за три миллиона рублей заставило его вернуться на родину. Блогера заказала на корпоратив некая технологическая компания. Звезде и его команде заказчики оплатили перелет из Штатов и обратные билеты. Блогер выступал на мероприятии около 40 минут.

В октябре прошлого года блогер покинул шоу «Ледниковый период». Причиной ухода с проекта, по его словам, стали общая усталость от съемок и отсутствие сил. Милохин добавил, что не видел смысла в своем дальнейшем участии в проекте.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.