Британская звезда TikTok Джехан Томас умерла в возрасте 30 лет

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В возрасте 30 лет скончалась британская звезда TikTok Джехан Томас. У девушки остались двое детей — трехлетний и годовалый сыновья, передает издание People.

На протяжении последних двух лет Томас страдала от сильных мигреней. Сначала их причиной называли стресс, но несколько месяцев назад ей диагностировали неврит зрительного нерва.

Недавно звезда TikTok была направлена в госпиталь, откуда ее выписали 12 марта. Через несколько дней к девушке снова вернулась сильная боль.

За два дня до смерти Томас поделилась с подписчиками видео, в котором рассказала, что ждет операцию. Она выразила надежду, что хирургическое вмешательство поможет ей чувствовать себя лучше.

По словам девушки, от боли ей было так плохо, что она даже не могла поднять голову и ходить. Из-за состояния здоровья Томас приходилось передвигаться на коляске, передает People.