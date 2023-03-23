«Дает социальный лифт»: Мишустин заявил, что отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения

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Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) требует серьезного обсуждения. Об этом в четверг, 23 марта, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Отмена ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения. Ребята из дальних уголков — сел, деревень — могут учиться, поступать в ведущие российские вузы, это дает социальный лифт, — сказал он.

Если существует альтернативы, пояснил политик, то их необходимо предлагать и рассматривать системно. По его мнению, в стране нужно создать новую систему образования с учетом лучших отечественных практик. На текущий момент правительство работает в направлении изучения специалитета, пытаясь интегрировать нужные для работодателей специальности в высшее образование, цитирует Мишустина сайт Госдумы.

21 февраля российский лидер в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной для страны «базовой подготовке специалистов с высшим образованием».

16 марта президент России Владимир Путин заявил, что ЕГЭ обладает минусами, но он открывает множество возможностей для детей с периферии. По его словам, отмена ЕГЭ не обязательно улучшит качество российского образования.

Перестройка вузов на новый лад может занять несколько лет. Какая система образования была в нашей стране последние 15 лет и как ее планируют обновить — в материале «Вечерней Москвы».