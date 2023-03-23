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Главный оппонент Трампа Десантис назвал участие США в конфликте на Украине ошибкой

Лейла Алиева
В мире
Главный оппонент Трампа Десантис назвал участие США в конфликте на Украине ошибкой
Фото: Unsplash

США допустят ошибку, если будут вовлечены в конфликт на Украине. Об этом в четверг, 23 марта, заявил главный оппонент экс-президента США Дональда Трампа в Республиканской партии и губернатор Флориды Рон Десантис.

— Реальность такова, что вмешательство Америки с точки зрения увеличения количества вооружений и, конечно же, сухопутных войск, я думаю, было бы ошибкой, — отметил он.

По словам Десантиса, украинский конфликт не отвечает национальным интересам США, и стране нужно добиваться мира между Россией и Украиной. Также он добавил, что не считает происходящее «территориальным спором», как утверждал ранее, передает NYP.

Наиболее влиятельные члены Республиканской партии США не видят смысла в дальнейшей помощи Киеву. Через несколько лет они могут прийти к власти, и тогда позиция страны касательно Украины радикально изменится. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Недавно американский президент Джо Байден выделил 45 миллионов долларов из государственного бюджета на поддержку Украины. СМИ сообщают, что уступки Киеву, учтенные в документе, обострили ситуацию в Республиканской партии. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом, насколько сейчас накалена атмосфера в США и могут ли внутренние конфликты повлиять на масштабы поддержки Украины.

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