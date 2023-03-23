Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МУС выразил сожаление из-за реакции России на выдачу ордера на «арест» Путина

Евгений Силаев
В мире
МУС выразил сожаление из-за реакции России на выдачу ордера на «арест» Путина
Фото: СК РФ

Страны-участники Римского статута, отвечающего за работу Международного уголовного суда (МУС), выразили сожаление из-за «угроз» со стороны России, поступивших после выдачи ордера на «арест» главы государства Владимира Путина. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе суда.

— Международный уголовный суд воплощает нашу коллективную приверженность борьбе с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления. В качестве учреждения последней инстанции Суд дополняет национальные юрисдикции. Мы призываем все государства уважать его судебную и прокурорскую независимость, — говорится на сайте МУС.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

Спустя три дня следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокуроров и судей МУС, причастных к выдаче ордеров на арест. В ведомстве подчеркнули, что данное решение является незаконным.

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев в свою очередь предупредил судей Международного уголовного суда (МУС) о последствиях из-за решения об «аресте» российского лидера. Также политик предрек «чудовищные последствия» из-за решения МУС.

Аресты Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте