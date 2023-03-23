МУС выразил сожаление из-за реакции России на выдачу ордера на «арест» Путина

Фото: СК РФ

Страны-участники Римского статута, отвечающего за работу Международного уголовного суда (МУС), выразили сожаление из-за «угроз» со стороны России, поступивших после выдачи ордера на «арест» главы государства Владимира Путина. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе суда.

— Международный уголовный суд воплощает нашу коллективную приверженность борьбе с безнаказанностью за самые тяжкие международные преступления. В качестве учреждения последней инстанции Суд дополняет национальные юрисдикции. Мы призываем все государства уважать его судебную и прокурорскую независимость, — говорится на сайте МУС.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

Спустя три дня следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокуроров и судей МУС, причастных к выдаче ордеров на арест. В ведомстве подчеркнули, что данное решение является незаконным.

Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев в свою очередь предупредил судей Международного уголовного суда (МУС) о последствиях из-за решения об «аресте» российского лидера. Также политик предрек «чудовищные последствия» из-за решения МУС.