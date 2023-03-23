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Более 900 тысяч раз москвичи оплатили парковку без комиссии за две недели

Евгений Жуков
Город
Более 900 тысяч раз москвичи оплатили парковку без комиссии за две недели
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пользователи приложения «Парковки России» пополнили парковочный счет без комиссии свыше 900 тысяч раз. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Две недели назад в приложении «Парковки России» стало возможно оплачивать парковку без комиссии через СБП или банковской картой — теперь расходы покрывает город, — отметил он.

По словам заммэра, столичное руководство возьмет на себя оплату комиссии, когда пользователь приобретает абонементы на уличные парковки или оплачивает круглосуточное разрешение резидента, штрафы АМПП, МАДИ или эвакуацию, а также проезд по Московскому скоростному диаметру, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Помимо этого, Ликсутов рассказал, что более 23,7 тысячи граждан воспользовались смартуслугами по автоматическому продлению парковочных разрешений для многодетных семей и резидентов за три месяца.

18 марта в Москве открылись семь дополнительных перехватывающих парковок — благодаря этому в городе появились 657 новых машино-мест.

Транспорт Максим Ликсутов Москва Парковки
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