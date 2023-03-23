В Совфеде отвергли предложения «купить» у Украины новые регионы России

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Россия не может купить у себя свои же территории. Об этом в четверг, 23 марта, заявил сенатор Совета Федерации Андрей Климов.

Накануне бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и американском сенате Марио Лойола предложил Вашингтону убедить Киев отдать часть своих территорий России в обмен на финансовую компенсацию.

— Видимо, этот господин не читал нашу Конституцию. Мы не можем сами у себя покупать собственные территории. Почему бы нам тогда Туву у себя не купить или Сахалин? — заявил Климов.

Сенатор напомнил, что, согласно уставу Организации Объединенных Наций (ООН), народы имеют право на самоопределение. Если жители какого-либо региона сделали свой выбор, то его остается только принять, передают слова Климова «Известия».

Недавно американский президент Джо Байден выделил 45 миллионов долларов из государственного бюджета на поддержку Украины. СМИ сообщают, что уступки Киеву, учтенные в документе, обострили ситуацию в Республиканской партии. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом, насколько сейчас накалена атмосфера в США и могут ли внутренние конфликты повлиять на масштабы поддержки Украины.