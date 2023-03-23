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«Разве это норма?»: Джиган высказался об избиении дочери в школе

Евгений Жуков
Общество
«Разве это норма?»: Джиган высказался об избиении дочери в школе
Фото: Youtube / Ляйсан Утяшева

Популярный рэп-исполнитель Джиган высказался об инциденте с избиением своей старшей дочери Ариелы в школе.

Музыкант подтвердил, что мальчик ударил дочь в учебном заведении. Несмотря на то, что он сделал это не сильно и конфликт уже разрешен, неприятный осадок от ситуации все равно остался. Артист возмутился поведением хулигана и подчеркнул, что мальчики не должны обижать девочек.

— Разве мальчик вообще может бить девочку? Разве это норма? Я считаю, что нет, — цитирует слова музыканта портал Super.

Рэпер отметил, что юноша уже принес извинения, как и представители школы.

Накануне блогер и супруга Джигана Оксана Самойлова рассказала в своих соцсетях, что ее старшую дочь Ариэлу избили в школе. Девочку ударил одноклассник. При этом Самойлова подчеркнула, что ее дочь максимально неконфликтный и дружелюбный ребенок. Об инциденте девочка сама рассказала маме после возвращения из школы.

Также Самойлова подтвердила давние опасения поклонников. По словам знаменитости, они с мужем в настоящее время не живут вместе.

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