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«Это уже происходит»: смогут ли масc-маркеты вернуться в РФ под другими брендами

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Это уже происходит»: смогут ли масc-маркеты вернуться в РФ под другими брендами
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Приход ливанской компании Daher Group в РФ, которая купила у испанской Inditex активы торговой сети Zara, позволит россиянам приобретать продукцию ушедшего бренда, но под другим наименованием. Аналогичная практика будет применяться и для других масс-маркетов, которые захотят вновь вернуться в страну. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил доктор экономических наук Леонид Холод.

По его словам, российский рынок с точки зрения величины и масштабов всегда был привлекателен для иностранных компаний, поэтому «свято место пусто не бывает».

— Дело в том, что каких-то санкций на продажу одежды, нижнего белья, носков и иных элементов гардероба никто не вводил, — напомнил Холод. — Бренды сами принимали решение, оставаться или покидать Россию. Но что мы наблюдаем сегодня? Мы видим, что компании ушли, но на их месте начали появляться магазины с практически идентичными моделями, но под иными названиями.

Таким будет и ливанский вариант Zara, который придет в марте в Россию, уточнил спикер.

Эксперт отметил, что в перспективе ряд масс-маркетов, связанных с брендами одежды, смогут вернуться в РФ, сменив названия.

— Это уже происходит активно. Никто не хочет терять выгодный рынок. И такой выход из ситуации обоюдно приемлем для акционеров ушедшей компании и для нашей экономики, — продолжил Холод.

Эксперт отметил: если компания-посредник сможет договориться с брендом на использование старой марки, но с некоторыми видоизменениями, чтобы намек был ясен потребителю, то разницы никто не ощутит.

— Есть ли существенная разница для покупателей в том, что единственным отличием в моделях коллекций переименованного бренда будет видоизмененное название? Важно, чтобы качество ткани, уровень мастерства были высокими, а также стоимость товара была доступной. А остальное, как говорится, от лукавого, — добавил собеседник «ВМ».

В то же время специалист отметил, что такая рабочая схема приемлема для торговых марок среднего звена. А вот люксовые бренды не смогут применить подобную фишку.

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