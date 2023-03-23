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Приметы и советы

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в онлайн-магазинах

Евгений Жуков
Общество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в онлайн-магазинах
Фото: shutterstock

Мошенники начали применять новую схему обмана, для которой они используют аккаунты россиян в онлайн-магазинах. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка в четверг, 23 марта.

— Клиенту магазина, который недавно получил заказ, делают возврат средств. Тут же поступает сообщение якобы от представителя магазина: просят отправить им деньги, потому что возврат был сделан по ошибке, — говорится в материале.

В таком случае «сотрудник» дает реквизиты для перевода. И если отправить средства, то они просто уйдут в кошелек злоумышленников.

Гражданам не рекомендуется вступать в диалог, если им написал неизвестный, выдавая себя за сотрудника маркетплейса. Вместо этого стоит связаться с компанией по номерам с официального сайта, передает Telegram-канал Сбера.

Также стоит придумать многосоставные, сложные пароли для своих учетных записей. В Сбере призвали не применять одинаковый пароль на разных сервисах.

Помимо новых схем, злоумышленники стали активным образом привлекать сообщников: для этого они вербуют законопослушных граждан и убеждают их, что они совершают добрые дела.

Кибербезопасность Сбербанк Мошенничество
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