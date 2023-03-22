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Телефонные мошенники начали вербовать жертв для работы в «правоохранительных органах»

Степан Жирнов

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Телефонные мошенники начали вербовать жертв для работы в «правоохранительных органах»
Фото: shutterstock

Столичные аферисты начали вербовать ничего не подозревающих граждан якобы для службы в «правоохранительных органах». Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 22 марта.

На самом деле обманутые москвичи забирают краденные денежные средства у жертв, и передают их дальше по цепочке своим соучастникам. Позже, когда правоохранительные органы раскрывают совершенное преступление, таких граждан обвиняют в мошенничестве, так как, вне зависимости от побуждений, они стали соучастниками преступления.

Для того, чтобы избежать такой участи, следует помнить, что существуют определенные правила приема на службу в правоохранительные органы, которые не включают в себя приглашение на работу по телефону.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники могут не только вербовать ничего не подозревающих соучастников, но и при помощи хитрых методов подговаривать законопослушных граждан на совершение актов терроризма.

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