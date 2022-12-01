Случайный терроризм: как телефонные мошенники склоняют простых россиян к организации терактов

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В последнее время появилась информация, что спецслужбами Украины созданы специальные центры, сотрудники которых обзванивают объекты на территории России и сообщают о ложных террористических актах. Из-за этого повышается нагрузка на экстренные службы, которые вынуждены реагировать на любое подобное сообщение. Из-за деятельности злоумышленников страдают суды, учебные и иные государственные организации. И если такая активность «телефонных террористов» вызывала лишь неудобства, то новый виток удаленного вредительства начал приносить реальный ущерб имуществу граждан и инфраструктуре городов. О том, как теперь работают злоумышленники, какие это вызывает последствия и что с этим делать — в материале «Вечерней Москвы».

Удаленное подстрекательство к терроризму

В середине осени, 6 октября, произошел весьма необычный инцидент. Недалеко от башни «Федерация» бизнес-квартала «Москва-Сити» загорелось два автомобиля. Прохожие говорили, что возгорание произошло не само собой, так как они видели мужчину, убегавшего с места происшествия с канистрой бензина. Другие заявляли, что мужчина не просто совершил противоправный и общественно-опасный акт, он при этом кричал антивоенные лозунги и хотел, чтобы об этом случае узнали.

Позже злоумышленника задержали. Им оказался малоизвестный режиссер, выкладывающий свои работы в одной из социальных сетей. Выяснилось, что изначально он поджег собственную машину, лишь потом огонь перекинулся на соседнюю.

И если поначалу в обществе бытовало мнение, что это — единичная акция, зародившаяся в голове «творца», то после недавно появившейся информации стало ясно, что мужчина решился на поджог после звонка неких злоумышленников. Как именно его мотивировали — неизвестно, но благодаря этому факту данную выходку можно поставить в один ряд с похожими преступлениями, на которые граждан подталкивали некие телефонные мошенники.

Похожий случай, например, произошел в другом районе столицы. Сперва аферисты похитили у пострадавшей 12 миллионов рублей, а потом направили гнев обманутой на административное здание. По словам злоумышленников, которые при втором звонке представились представителями спецслужб, именно там находился офис преступников. Женщине предложили поджечь дом, чтобы помочь правоохранительным органам, что она и сделала. Однако «в благодарность за поддержку» женщину задержали, на этот раз настоящие силовики.

Еще одна история также включала в себя обман и поджог. Гражданку обокрали на крупную сумму, после чего злоумышленники от лица правоохранительных органов сообщили пострадавшей, что за ней следят. Лжесиловики предложили женщине выглянуть в окно и убедиться лично, рассказав, видит ли она там черную машину. Такой автомобиль действительно нашелся. После «сверки» номера аферисты подтвердили жертве, что эта машина принадлежит злоумышленникам, надо срочно ее уничтожить. В результате от огня пострадал случайный автомобиль, а женщину задержали.

Возможные причины

В пресс-службе УФСБ России по Московскому региону корреспонденту «ВМ» подтвердили, что в столице и области участились случаи подобных афер. Мошенники сперва крадут у пострадавших деньги, а потом склоняют к совершению преступлений, в том числе и террористической направленности.

В ходе проведенных мероприятий в рамках расследований сотрудники ведомства выяснили, что большая часть таких звонков происходит с территории Украины, а маскируются злоумышленники путем подмены абонентских номеров на телефоны доверия российских правоохранительных структур.

Сперва злоумышленники предлагают доверчивым россиянам помочь с поимкой преступников «с поличным», для которой требуется оформить кредит, перевести деньги либо продать имущество, а выручку перенаправить на «безопасные счета». После этого уже «избавляются» от жертв, подговаривая их совершить преступление, которое, по их словам, поможет правоохранительным органам.

В пресс-службе УФСБ России напомнили, что ни при каких обстоятельствах от сотрудника ведомства не может поступить предложение о переводе куда-то личных средств, ни при личной встрече, ни по телефону. Тем более представитель силовых структур не будет толкать гражданина на преступление и предлагать что-либо «уничтожить».

Если неизвестные звонят гражданину, представляются сотрудником ФСБ и предлагают ему совершить банковскую операцию, то это — мошенники. В ведомстве подчеркнули, что в таком случае необходимо срочно прервать разговор и позвонить в ФСБ по официальным телефонным номерам доверия: +7-495-625-28-19 или +7-495-914-21-03.