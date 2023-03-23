Москва заняла первое место в рейтинге городов-миллионников по демографическим показателям

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NewsNN подготовил рейтинг городов-миллионников России по показателям демографии — рождаемости и смертности в крупнейших мегаполисах страны, а также миграции населения.

По числу баллов, полученных мегаполисами России по демографическим показателям за 2021 год, первое место в рейтинге досталось Москве. Также в пятерку лучших вошли Краснодар, Красноярск, Казань и Уфа. Санкт-Петербург разместился на шестой строчке.

Худшими городами по демографическим показателям стали Нижний Новгород, Омск, Волгоград и Самара.

Ожидается, что в ближайшие годы Нижний Новгород сможет поправить положение в рейтинге и улучшить демографическую ситуацию. В городе активно модернизируют оборудование больниц и поликлиник для ранней диагностики и лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Также за пять лет область вдвое сократила младенческую смертность.

В России отмечено уменьшение числа пенсионеров. На это наиболее сильное влияние оказали два фактора — пандемия коронавирусной инфекции и повышение пенсионного возраста. Такое мнение высказал профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.