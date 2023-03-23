День метеоролога в Москве стал самым теплым в сезоне

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

День метеоролога, который отмечается 23 марта, стал самым теплым с начала сезона, температура воздуха преодолела апрельскую отметку в плюс 10 градусов. Об этом сообщили на портале «Метеовести».

— Сегодня, в День метеоролога, в условиях солнечной сухой погоды и адвекции тепла, в Москве столбики термометров впервые в сезоне преодолели апрельскую отметку плюс 10 градусов, — говорится в сообщении.

Так, на базовой метеостанции ВДНХ к 15:00 воздух прогрелся почти до 12 градусов, а в центральной части столицы, на метеостанции «Балчуг», показатели приблизились к 13 градусам тепла. Однако рекорд по-прежнему держится за 2014 годом, когда столбики термометров достигли отметки в 14,6 градуса.

При этом синоптики считают, что в ближайшие пять суток не обойдется без осадков. Несмотря на это, температура так и останется теплой не по сезону, отмечается на портале.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что снег в столице и Московской области растает в первой декаде апреля, в лесах он может задержаться до середины месяца.

В ближайшие дни в столице будет тепло. Однако не стоит полагать, что в надвигающиеся выходные москвичей ждет безоблачное небо. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.