Вильфанд сообщил, когда в Москве окончательно растает снег

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Снег в Москве и области окончательно растает в первую декаду апреля, в лесах он может «задержаться» до середины месяца. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Снег в Москве убирают. Но в естественных условиях, на открытых участках, и в Подмосковье он растает в первой декаде апреля. В лесах может задержаться и до середины месяца, — сообщил он.

Метеоролог отметил, что температура воздуха при наличии снега понижается.

— Если бы сейчас не было снега, температура была бы выше на 3-5 градусов, — пояснил Вильфанд, передает РИА Новости.

По его словам, это связано с тем, что снег отражает до 80 процентов солнечных лучей, поэтому почва зимой не прогревается и не передает тепло.

Менять резину на летнюю можно будет, когда столбики термометров перестанут опускаться ниже плюс 5–7 градусов на протяжении нескольких дней. Об этом сообщил ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он отметил, что снег сошел далеко не везде. Кроме того, ожидаются заморозки ночью.