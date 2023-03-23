Пригожин заявил о сосредоточении группировки ВСУ вокруг Артемовска

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили около 80 тысяч бойцов личного состава вокруг Артемовска. Об этом в четверг, 23 марта, заявил бизнесмен, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Эта группировка находится в Северске, в Славянске, в Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре, — уточнил предприниматель.

По его словам, с помощью накопленных сил, помимо военных действий в Артемовске, подразделения противника могут попытаться нанести первый удар в сторону Белгорода. Вторым направлением возможных действий украинцев основатель ЧВК указал линию Сватово — Кременная, передает Telegram-канал пресс-службы Пригожина.

Накануне советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что российские военные практически полностью заблокировали Артемовск.

Киев анонсировал «серьезное наступление» ВСУ. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперты поделились мнениями, какие последствия ожидают Украину в случае его провала. Так, политолог Алексей Живов уверен, что на наступление украинской армии сделана «большая ставка».