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Возгорание произошло в общежитии в Строительном проезде

Полина Пашкина
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Возгорание произошло в общежитии в Строительном проезде
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Строительный проезд, 16 Карта всех событий

В здании общежития по адресу Строительный проезд, дом 16, произошло возгорание. Об этом в четверг, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Огонь возник на первом этаже двухэтажного здания в помещении бойлерной. Объект находится на территории ГБУ «Автодороги». По словам сообщивших о возгорании, внутри помещения в момент инцидента не находились люди.

До прибытия специалистов пожарной службы самостоятельно эвакуировались около 50 человек. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

На текущий момент пожарные уже ликвидировали горение. Пострадавших в результате происшествия нет.

25 февраля произошел пожар в общежитии Московского государственного университета геодезии и картографии в Гороховском переулке. Площадь возгорания на пятом этаже 16-этажного здания составила 20 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

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