Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Безбожные улицы в Рязани переименовали по просьбе «Союза православных женщин»

Евгений Жуков
Общество
Безбожные улицы в Рязани переименовали по просьбе «Союза православных женщин»
Фото: «Вечерняя Москва»

Городская дума Рязани приняла решение о переименовании улиц 1-я и 2-я Безбожная. С такой просьбой к депутатам обратилось региональное отделение Международной общественной организации «Союз православных женщин». Об этом стало известно в четверг, 23 марта.

— Инициатива о переименовании улиц принадлежит региональному отделению «Союз православных женщин». Как улица может быть Безбожной в то время, когда в России сейчас происходят такие события, идет специальная военная операция, — сказала представительница общества.

По данным пресс-службы гордумы Рязани, улицы 1-я и 2-я Безбожные теперь называются 1-й и 2-й Вокзальный проезд соответственно, передает ТАСС.

В 2022 году в Новой Москве почти 70 улиц получили названия. Об этом рассказал министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, москвичи в ходе голосования в рамках проекта «Активный гражданин» выбрали названия улиц для шести тысяч объектов в кинематографическом квартале. Гаман отметил, что при смене названия улиц собственникам не нужно вносить изменения в документы.

Православие Депутаты Рязань
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте