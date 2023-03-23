Безбожные улицы в Рязани переименовали по просьбе «Союза православных женщин»

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Городская дума Рязани приняла решение о переименовании улиц 1-я и 2-я Безбожная. С такой просьбой к депутатам обратилось региональное отделение Международной общественной организации «Союз православных женщин». Об этом стало известно в четверг, 23 марта.

— Инициатива о переименовании улиц принадлежит региональному отделению «Союз православных женщин». Как улица может быть Безбожной в то время, когда в России сейчас происходят такие события, идет специальная военная операция, — сказала представительница общества.

По данным пресс-службы гордумы Рязани, улицы 1-я и 2-я Безбожные теперь называются 1-й и 2-й Вокзальный проезд соответственно, передает ТАСС.

В 2022 году в Новой Москве почти 70 улиц получили названия. Об этом рассказал министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, москвичи в ходе голосования в рамках проекта «Активный гражданин» выбрали названия улиц для шести тысяч объектов в кинематографическом квартале. Гаман отметил, что при смене названия улиц собственникам не нужно вносить изменения в документы.