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«Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Евгений Силаев
Спорт
«Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
Фото: Twitter / ХК Авангард

Омский хоккейный клуб «Авангард» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Встреча прошла в Магнитогорске в четверг, 23 марта.

В составе омского клуба дублем отметился американец Рив Буше. Еще по шайбе на свой счет записали Сергей Толчинский и Алекс Броудхерст. В составе хозяев гол забил Григорий Дронов.

«Авангард» выиграл серию со счетом 4:0 и вышел в финал Восточной конференции. Соперником омского состава станет победитель противостояния между казанским «Ак Барсом» и «Адмиралом» из Владивостока. На данный момент счет в серии 3:1 в пользу клуба из столицы Татарстана.

19 марта в рамках Кубка Гагарина московский хоккейный клуб ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив», уступая по ходу встречи со счетом 0:2. Благодаря этой победе столичный коллектив повел в серии со счетом 2:0.

17 марта ЦСКА обыграл своего соперника со счетом 2:0. Заброшенными шайбами отметились Ярослав Дыбенко и Павел Карнаухов. В свою очередь голкипер москвичей Адам Рейдеборн отразил 35 бросков.

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