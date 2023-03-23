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«Она нам не помогает»: родственники Блиновской рассказали об отношениях с блогершей

Евгений Жуков
Общество
«Она нам не помогает»: родственники Блиновской рассказали об отношениях с блогершей
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Блогер, автор «Марафона желаний» Елена Блиновская не помогает своей семье и не поддерживает с ними никаких отношений. Об этом рассказала ее тетя Галина Алцыбеева.

— Она сейчас высоко взлетела. Она нам не помогает, очень богатая стала, вообще никакого контакта не стало. Она взлетела, а мы что? Мы — нет, — призналась родственница знаменитой инфлюенсерши.

Алцыбеева подчеркнула, что ни она, ни ее семья не дождались от Блиновской никакой финансовой поддержки. Она также добавила, что из-за такого поведения Галина не станет обращаться к племяннице, несмотря на то что сын Алцыбеевой, по ее словам, будет платить ипотеку до 65 лет.

Женщина также добавила, что в их семье никто не верит в разработанные Блиновской «Марафоны желаний», даже ее собственная мать, передает «Абзац».

22 марта появилась информация, что полиция проводит проверку по обращениям покупателей марафонов блогера Елены Блиновской. Также заявители обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить, не уклоняется ли блогер от уплаты налогов, как ее коллеги по цеху. Девушка все обвинения опровергает. Что известно о Блиновской, чем она зарабатывает, а также в какие скандалы уже попадала — в материале «Вечерней Москвы».

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