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Пенсионерка скончалась после падения на лестнице в подъезде дома в центре Москвы

Евгений Жуков
Происшествия
Пенсионерка скончалась после падения на лестнице в подъезде дома в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожилая жительница Москвы скончалась в результате падения на лестничной площадке жилого дома в Пресненском районе. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

По данным агентства, инцидент произошел 21 марта. В полицию поступила информация из Боткинской больницы о госпитализации 83-летней москвички с тяжелыми травмами: ушибом головного мозга тяжелой степени и открытой черепно-мозговой травмой.

Правоохранители выяснили, что днем пенсионерка упала на лестничной клетке, когда она спускалась вместе с внучкой на улицу. Ночью 22 марта потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм, передает агентство.

На данный момент профильные ведомства выясняют все дополнительные обстоятельства случившейся трагедии.

Накануне Басманный районный суд арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в избиении 84-летней пенсионерки в ЦАО. Он будет находиться СИЗО до 21 мая 2023 года.

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