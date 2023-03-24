Северная Корея испытала подводный беспилотник, вызывающий «радиоактивное цунами»

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КНДР испытала новый подводный беспилотник, который способен нести ядерный заряд. Об этом сообщило агентство Yonhap.

После взрыва такой беспилотник может вызвать «сверхмощное радиоактивное цунами», чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника.

Испытаниями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который предупредил Соединенные Штаты и Южную Корею о необходимости прекратить «безрассудные» учения, передает агентство.

Также Северная Корея испытала стратегические крылатые ракеты серии «Хвасаль» с опытными боеголовками, которые имитируют ядерный заряд. Одна из запущенных ракет была взорвана на высоте 600 метров, чтобы проверить надежность работы систем управления ядерным взрывом и устройств имитации ядерной боеголовки.

20 марта КНДР заявила, что на минувших выходных провела очередные учения для совершенствования своего тактического ядерного потенциала. Таким образом Пхеньян отвечает на расширение учебных военных маневров Южной Кореи и Соединенных Штатов.