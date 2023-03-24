Болезнь души: пять главных признаков клинической депрессии

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24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией. Почему возникает это расстройство, какие у него симптомы и как определить наличие проблемы — об этих и других актуальных темах «Вечерней Москве» рассказал психолог, психиатр Алексей Вилков.

Симптомы

По словам эксперта, расхожие шутки о том, что весна — это период обострения психических расстройств, зародились неспроста. Депрессия среди известных ментальных проблем по праву занимает самое «почетное» место, ведь она считается наиболее распространенным расстройством из всех имеющихся на сегодня.

Очень многие путают депрессию с физическими недугами, но отличить ее можно по нескольким тревожным симптомам.

— Многие считают, что у них просто апатия, лень или усталость, что можно списать на активную рабочую деятельность. Но усталость, общая подавленность вскоре проходят, хандра лечится с помощью приема витамина D. А вот преодолеть настоящую депрессию крайне тяжело. Это серьезное психическое заболевание, мешающее человеку жить, — объяснил эксперт.

Прежде всего нарушается сон, человек на долгое время забывает, что такое длительный ночной отдых. Именно невозможность отоспаться является главным признаком, вызывающим заболевание.

— Когда у вас дефицит сна, автоматически это отражается на настроении, работоспособности, принятии и переработке информации. Иммунная система тоже начинает потихоньку вам отказывать, что влияет на метаболизм и провоцирует набор веса, — сказал Вилков.

Неопрятный вид и нежелание ухаживать за собой — эти признаки тоже выдают человека, находящегося в депрессии.

— Часто бывает так, что некогда бывшие чистюлями люди превращаются в нерях, им становится все равно, как они выглядят, что квартира превратилась в свалку, — продолжил собеседник «ВМ».

Сильные эмоциональные качели — перманентное состояние больного. Такой человек может улыбаться и даже смеяться, но стоит ему остаться наедине с самим собой, как он начинает биться в истерике и плакать. Затянувшаяся апатия, когда человек может сутками лежать в кровати, уставившись в стену, — это еще один повод для беспокойства.

Диагностика и терапия

Даже если вы обнаружили у себя все признаки депрессии, не спешите с выводами, ведь, по словам экспертов, аналогичная клиническая картина возникает и при соматических проблемах: заболевании желудочно-кишечного тракта, аллергии, нарушениях эндокринного характера или отклонениях в работе опорно-двигательного аппарата.

Поставить такой диагноз может только врач, при этом лечение проходит с помощью фармакологии в зависимости от того, какой именно вариант депрессии выявлен у пациента.