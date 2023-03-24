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DikGAZETE: Россия побеждает на Украине, Запад будет вынужден пойти на переговоры

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
DikGAZETE: Россия побеждает на Украине, Запад будет вынужден пойти на переговоры
Фото: Минобороны РФ

США, Европейский союз и Украина будут вынуждены согласиться на все требования Российской Федерации, потому что у них не осталось «козырей в рукаве», в то время, как РФ показывает превосходство по всем фронтам. Об этом сообщается в статье турецкого издания dikGAZETE.

ВС России, занимая доминирующие позиции в ходе спецоперации на Украине, уже подорвали мотивацию и боевой дух ВСУ, отмечается в публикации.

Кроме того, усиление российских позиций происходит и на международной арене, что тоже нарушает планы Запада. В это время Украина, неэффективная в своих боевых действиях и дипломатии, стала разочаровывать западных политиков, сказано в материале.

— Россия вернется к тем условиям, которые она предложила в начале спецоперации, и будет настаивать на том, что сядет за стол переговоров только в случае выполнения этих указаний без каких-либо смягчений, — говорится в статье.

Соединенные Штаты теряют глобальное влияние, недооценивая РФ и переоценивая свои производственные возможности по поставкам оружия Киеву. Прекращение огня на Украине было бы полезно для Америки. Об этом заявил участник закрытой конференции ведущих американских экспертов по внешней политике.

Украина СМИ Спецоперации Россия США
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