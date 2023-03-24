Фото: Минобороны РФ

США, Европейский союз и Украина будут вынуждены согласиться на все требования Российской Федерации, потому что у них не осталось «козырей в рукаве», в то время, как РФ показывает превосходство по всем фронтам. Об этом сообщается в статье турецкого издания dikGAZETE.

ВС России, занимая доминирующие позиции в ходе спецоперации на Украине, уже подорвали мотивацию и боевой дух ВСУ, отмечается в публикации.

Кроме того, усиление российских позиций происходит и на международной арене, что тоже нарушает планы Запада. В это время Украина, неэффективная в своих боевых действиях и дипломатии, стала разочаровывать западных политиков, сказано в материале.

— Россия вернется к тем условиям, которые она предложила в начале спецоперации, и будет настаивать на том, что сядет за стол переговоров только в случае выполнения этих указаний без каких-либо смягчений, — говорится в статье.

Соединенные Штаты теряют глобальное влияние, недооценивая РФ и переоценивая свои производственные возможности по поставкам оружия Киеву. Прекращение огня на Украине было бы полезно для Америки. Об этом заявил участник закрытой конференции ведущих американских экспертов по внешней политике.