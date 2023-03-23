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Asia Times: Россия унижает США, оказывая им услугу

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Asia Times: Россия унижает США, оказывая им услугу
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты теряют глобальное влияние, недооценивая РФ и переоценивая свои производственные возможности по поставкам оружия Киеву, прекращение огня на Украине было бы полезно для Америки. Об этом заявил участник закрытой конференции ведущих американских экспертов по внешней политике.

— США катастрофически теряют влияние, недооценивая Россию. У них нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими боеприпасами. Я выступил с утверждением, что лучшая политика — это немедленное прекращение огня, — рассказал на условиях анонимности собеседник издания Asia Times.

По его словам, такой шаг стал бы «спасительным унижением» для Штатов.

— Поражение во Вьетнаме сделало возможным полное переосмысление американской оборонной стратегии и победу США в холодной войне. Таким образом, Владимир Путин, возможно, оказывает Америке услугу, унижая их сейчас, — высказался он.

Также в публикации сказано, что украинские войска сталкиваются с нехваткой качественно обученного личного состава, так как профессиональная армия выбита за время спецоперации, а новобранцев бросают на боевые позиции после трехнедельной подготовки.

В сложившейся ситуации президент Украины Владимир Зеленский может принять мирный план Китая, сделан вывод в статье.

Встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в Москве доказывает «конец мирового порядка», в котором правила составляли западные страны. Об этом сообщил австралийский телеканал ABC.

Украина Оружие СМИ Спецоперации Россия
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