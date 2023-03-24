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Два ветхих строения общей площадью свыше двух тысяч квадратных метров восстановили в районе Хорошево-Мневники

Евгений Жуков
Город
Два ветхих строения общей площадью свыше двух тысяч квадратных метров восстановили в районе Хорошево-Мневники
Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости
1-й Силикатный проезд, дом 27, строение 2 Карта всех событий

Специалисты Госинспекции по недвижимости помогли в восстановлении двух ветхих построек, расположенных на территории района Хорошево-Мневники. Об этом в пятницу, 24 марта, рассказал начальник ведомства Иван Бобров.

Так, по адресу: 1-й Силикатный проезд, дом 27, строение 2 и 9 располагаются два двухэтажных административных здания. Одно из них было построено в 1958 году и имеет площадь свыше 1,3 тысячи квадратных метров. Другой объект был возведен в 1994 году, его общая площадь составляет более тысячи «квадратов».

— Здания находились в неудовлетворительном состоянии. В рамках программы по выявлению и сокращению объектов ветхого фонда на территории Москвы Госинспекция по недвижимости совместно с пользователем строений разработала план мероприятий по их восстановлению, а также согласовала проведение ремонтных работ, — рассказал Бобров.

В общей сложности за прошлый год на северо-западе столицы были снесены 22 ветхих объекта, ранее выявленных ведомством. Приведено же в надлежащий вид было 11 построек.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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