Реконструкция газопровода завершилась в центре Москвы

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Москва, 1-й Волконский переулок Карта всех событий

Специалисты АО «Мосгаз» завершили работы по перекладке газопровода среднего давления в центре города. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В ходе работ специалисты использовали преимущественно закрытые способы прокладки, методы горизонтального направленного и бурошнекового бурения.

— Благодаря применению закрытых методов удается минимизировать воздействие на экологию и окружающую среду. Так, сохранили 13 деревьев и 110 кустарников, расположенных в зоне работ, — сказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

Работы проходили на участке от перекрестка 1-го Волконского переулка и Самотечной улицы до их пересечения с Делегатской улицей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о реконструкции газопровода низкого давления в столичном районе Вешняки. Генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев рассказал, что сотрудникам ведомства необходимо было точно измерить расстояние между пересечениями с различными инженерными сетями, а после начать работу в местах пересечения всех коммуникаций с газопроводом.