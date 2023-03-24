Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 24 марта

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

В пятницу, 24 марта, на некоторых дорогах Москвы прогнозируются затруднения в движении транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня вечером, по данным ЦОДД, ожидаем до восьми баллов, — говорится в сообщении.

В основном движение транспорта будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» водителям порекомендовали в вечернее время суток пересесть на городской транспорт, чтобы сэкономить время.

С 26 марта по 11 апреля ночной автобусный маршрут н7 не будет работать. Это связано со строительством Юго-Восточной хорды. Автомобилистам рекомендуется заблаговременно планировать свои поездки.

На нескольких улицах в центре, на севере и северо-востоке столицы временно изменится схема движения. Так, в период с 20 марта по 31 июля закроют одну полосу движения в 4-м Лихачевском переулке в районе дома 13, строение 1.

Еще одна полоса будет недоступна на ряде участков в районе Гороховского переулка до 30 октября. На этом отрезке дороги запланировали проведение строительных работ.