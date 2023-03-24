В Хабаровском крае дети нашли в урне 55 тысяч рублей и вернули владелице

Фото: Telegram / Минобрнауки. Хабаровский край

Дети нашли в урне в селе Хабаровского края 55 тысяч рублей и вернули их владелице. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщило минобрнауки региона.

— В Вяземском районе наградили школьников четвертого класса, которые помогли полицейским вернуть похищенные деньги законной владелице. Ребята гуляли на улице и заметили торчащую из урны пачку пятитысячных купюр. Сообщили родителям, после чего вместе с ними направились в полицию, — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что деньги принадлежат местной жительнице, которая ранее сообщала о пропаже. Уточняется, что сбережения похитил ее родственник, который испугался ответственности и выкинул денежные средства в урну.

Старший инспектор Оксана Булгакова вручила школьникам благодарственные письма. Женщина, которой вернули деньги, решила потратить часть суммы на сладости школьникам, передает Telegram-канал «Минобрнауки. Хабаровский край».

13 февраля мужчина похитил портфель с 75 тысячами рублей у пассажира московского метро. Как выяснилось, рюкзак он выбросил, а деньги спрятал в своей квартире, их вернули законному владельцу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража».