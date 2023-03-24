Пять домов расселили по программе реновации в Бирюлеве Западном

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Харьковский проезд, 1/1к1 Карта всех событий

В столичном районе Бирюлево Западное расселили пять старых жилых домов по программе реновации. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— В рамках следующих двух этапов в Бирюлеве Западном предстоит расселить еще 10 домов. Новые квартиры получат свыше 1,6 тысячи жителей, — рассказал он.

Порядка 800 жителей района переехали в новостройки, расположенные по адресам Харьковский проезд, дом 1/1, корпуса 1, 2, и 3 и Булатниковский проезд, дом 16б, передает официальный сайт мэра Москвы.

На юге столицы в настоящее время специалисты проектируют и строят 28 домов по программе реновации. Например, по два здания строятся в Западном Бирюлеве и Нагорном районе. В Восточном Бирюлеве, Москворечье-Сабурове, Южном Чертанове, Нагатино-Садовниках и Донском — по одному.

В рамках программы реновации на территории Юго-Восточного административного округа столицы жители 91 старого дома переезжают или уже обрели новое жилье. На данный момент полностью расселены 50 домов, из которых 19 были снесены.