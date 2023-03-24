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Пять домов расселили по программе реновации в Бирюлеве Западном

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Пять домов расселили по программе реновации в Бирюлеве Западном
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Харьковский проезд, 1/1к1 Карта всех событий

В столичном районе Бирюлево Западное расселили пять старых жилых домов по программе реновации. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— В рамках следующих двух этапов в Бирюлеве Западном предстоит расселить еще 10 домов. Новые квартиры получат свыше 1,6 тысячи жителей, — рассказал он.

Порядка 800 жителей района переехали в новостройки, расположенные по адресам Харьковский проезд, дом 1/1, корпуса 1, 2, и 3 и Булатниковский проезд, дом 16б, передает официальный сайт мэра Москвы.

На юге столицы в настоящее время специалисты проектируют и строят 28 домов по программе реновации. Например, по два здания строятся в Западном Бирюлеве и Нагорном районе. В Восточном Бирюлеве, Москворечье-Сабурове, Южном Чертанове, Нагатино-Садовниках и Донском — по одному.

В рамках программы реновации на территории Юго-Восточного административного округа столицы жители 91 старого дома переезжают или уже обрели новое жилье. На данный момент полностью расселены 50 домов, из которых 19 были снесены.

Строительство Жилье Район Бирюлево Западное
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