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Подоляк заявил о проблемах в организации беседы Зеленского и Си Цзиньпина

Араз Салехов
В мире
Подоляк заявил о проблемах в организации беседы Зеленского и Си Цзиньпина
Фото: Unsplash

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина может не состояться из-за определенных сложностей в его организации. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

— Это достаточно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места, — сказал он.

По словам Подоляка, китайские власти еще не определились, хотят ли они взять на себя ответственность за вопрос урегулирования украинского конфликта или все-таки держаться в стороне. При этом планы по проведению переговоров, уточнил чиновник, не поменялись, сообщает РИА Новости.

13 марта издание Wall Street Journal сообщило, что после визита в Россию председатель КНР хочет провести онлайн-встречу с Зеленским. В случае, если беседа состоится, она станет первым разговором лидеров Украины и Китая с февраля прошлого года.

Планировалось, что встреча двух лидеров состоится после переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Главные итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Владимир Зеленский Китай Си Цзиньпин
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