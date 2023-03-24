Музей Москвы открыл новую выставку, приуроченную к столетию создания Ателье мод

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

В Музее Москвы открылась выставка «Дом моделей. Индустрия образов», приуроченная к столетию создания Ателье мод — художественного центра искусства моделирования одежды при тресте «Москвошвей». Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила историк текстильного дизайна и куратор выставки Ксения Гусева.

— Ателье мод — прообраз знаменитого Дома моделей одежды — открылось в 1923 году при тресте «Москвошвей», в задачи которого входила разработка новых моделей женской одежды для фабрик. Находилось ателье на людной Петровке и служило своеобразной витриной треста. Художники, среди которых были Александра Экстер и Вера Мухина, должны были создавать такие типы красивой и удобной одежды, которую можно было запустить в массовое производство, — сказала она.

В 1925-м Ателье мод перестало существовать. Всего раз учреждение выпустило журнал, в котором были показаны модные в те времена фасоны и работы художников с народными традициями. Во второй раз Московский дом моделей одежды открыли в апреле 1944 года, во время Великой Отечественной войны. Его задачей стала работа со всеми швейными фабриками столицы. В последствии Московский дом моделей одежды был переименован в общесоюзный (ОДМО). Единая система модельных домов сохранялась до 1990-х годов.

В фокусе внимания выставки три важнейших института одежды: Общесоюзный дом моделей одежды на Кузнецком Мосту, Дом моделей на Сретенке и Ателье мод. У посетителей появится возможность подняться на подиум, который проходит через все пространство. На нем можно сфотографироваться и почувствовать себя как на настоящем показе мод, передает официальный сайт мэра Москвы.

В рамках проекта «Московская неделя моды» дизайнеров со всей России пригласили представить свои коллекции в торговых центрах столицы.